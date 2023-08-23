branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 102,57 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 94,14 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54
В Нахабино мужчина ударил девушку на пробежке за короткие шорты Общество, 13:55
Цена нефти Brent впервые с начала августа упала ниже $83 Инвестиции, 13:54
Путин назвал причину кризиса на Украине Политика, 13:47
Германия не выдала визы российским гребцам на первенство Европы Спорт, 13:44
Десять фотогеничных мест для отпуска по всей России РБК Стиль и МТС Travel, 13:38
Бумаги Ozon подешевели более чем на 3% после выхода квартального отчета Инвестиции, 13:37
Британия пообещала выделить Украине $245 млн на закупку ядерного топлива Политика, 13:37
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
ВТБ заявил о скачке спроса на ипотеку на фоне повышения ключевой ставки Недвижимость, 13:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:29
Суд признал геноцидом преступления фашистов под Сталинградом Политика, 13:29
Цена токена криптобиржи Binance BNB упала до годового минимума Крипто, 13:26
Роналду накричал на судью в матче азиатской Лиги чемпионов. Видео Спорт, 13:16
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 13:15
Как влиться в бизнес-комьюнити за рубежом: 10 ошибок руководителя Pro, 13:13
Общество ,  
0 

Прокуратура сообщила о втором задержанном по делу о гибели диггеров

Прокуратура: задержан посредник в организации экскурсии для диггеров в Москве
Александр Ким
Александр Ким (Фото: kimsan / VK)

Генерального директора компании «Спутник» Александра Кима задержали по делу о гибели диггеров в коллекторах реки Неглинки в Москве, сообщила в своем телеграм-канале столичная прокуратура.

Ранее в компании рассказывали, что Ким выступает по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого, так как «Спутник» является информационным посредником, а не организатором экскурсий.

Накануне следователи задержали Никиту Дубаса — одного из организаторов экскурсии. Обоим мужчинам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; предусматривает до десяти лет тюрьмы).

Никто из задержанных не признал свою вину. «В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в прокуратуре.

Еще один фигурант дела — гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты, его объявили в розыск, сообщал Следственный комитет.

20 августа группа диггеров отправилась исследовать коллекторы Москвы. В тот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды, и люди не смогли выбраться наружу. По данным следствия, в состав экскурсионной группы входили семь человек, в том числе несовершеннолетние, и один гид. Все они погибли.

Читайте на РБК Pro
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
«Вьетнамскую Tesla» оценили дороже Ford и GM после IPO. Как это вышло
Как мошенники обманывают участников тендеров: пять популярных схем
Теги
диггеры экскурсия Москва задержание прокуратура
Материалы по теме
«Спутник» объяснил свою роль в деле о гибели диггеров в Москве
Общество
СК назвал организаторов экскурсии, в которой погибли диггеры
Общество
Диггер дал советы, как спастись в подземельях Москвы при ливне
Общество