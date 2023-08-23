Прокуратура сообщила о втором задержанном по делу о гибели диггеров

Александр Ким (Фото: kimsan / VK)

Генерального директора компании «Спутник» Александра Кима задержали по делу о гибели диггеров в коллекторах реки Неглинки в Москве, сообщила в своем телеграм-канале столичная прокуратура.

Ранее в компании рассказывали, что Ким выступает по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого, так как «Спутник» является информационным посредником, а не организатором экскурсий.

Накануне следователи задержали Никиту Дубаса — одного из организаторов экскурсии. Обоим мужчинам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; предусматривает до десяти лет тюрьмы).

Никто из задержанных не признал свою вину. «В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в прокуратуре.

Еще один фигурант дела — гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты, его объявили в розыск, сообщал Следственный комитет.

20 августа группа диггеров отправилась исследовать коллекторы Москвы. В тот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды, и люди не смогли выбраться наружу. По данным следствия, в состав экскурсионной группы входили семь человек, в том числе несовершеннолетние, и один гид. Все они погибли.