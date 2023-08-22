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СК назвал организаторов экскурсии, в которой погибли диггеры

СК: следователи задержали организатора экскурсии по коллекторам и гендиректора турфирмы
СК требует арестовать организатора экскурсии по коллекторам, при которой погибли восемь человек. В Петербурге после обысков задержали гендиректора фирмы «Спутник»; глава компании «Авангард» вылетел в ОАЭ, он в розыске
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи задержали Никиту Дубаса — одного из организаторов экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве, во время которой погибли люди, сообщает Следственный комитет. Ему предъявлено обвинение, следствие потребует арестовать мужчину.

Ведомство провело обыски в Санкт-Петербурге и установило местонахождение гендиректора компании по продаже экскурсий «Спутник» Александра Кима. В ближайшее время его доставят в Москву. О задержании Кима сообщалось утром 21 августа.

Как выглядит коллектор реки Неглинки, где погибли диггеры. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Еще один фигурант дела по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц; предусматривает до десяти лет тюрьмы) — гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский. Накануне, 21 августа, он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает СК. Мужчину объявили в розыск.

По данным следствия, в состав экскурсионной группы входили семь человек. Все они, а также гид погибли. Следователи приступили к опознанию тел.

Экскурсия проходила 20 августа, когда в Москве шел сильный ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды. В этот день в некоторых районах столицы перекрывали движение транспорта, подтопило вестибюль станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии и торговый центр «Парк 11», была повреждена крыша концертного зала VK Stadium.

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Как передавал ТАСС со ссылкой на экстренные службы, участники могли начать спуск через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта, а выйти планировали на Трубной площади. Доступ к этому коллектору закрыли.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
диггеры коллектор Следственный комитет экскурсия уголовное дело
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