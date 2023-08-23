Володин назвал самую большую проблему современной Польши

Виды Варшавы, Польша (Фото: Friedemann Kohler / Global Look Press)

Самой большой проблемой сегодняшней Польши являются «сумасшедшие у власти», которые поддерживают Украину и стягивают польские войска к границам Белоруссии, хотя угроза отсутствует, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Он отмечает, что таким образом власти Польши пытаются «спасти рейтинги правящей партии» в преддверии парламентских выборов, которые запланированы на 15 октября 2023 года. Согласно опросам, за правящую партию «Право и справедливость» готовы проголосовать 33% поляков, за оппозиционную «Гражданскую коалицию» — 32%, заявляет Володин.

«Не добавляет популярности правящей партии и политика в отношении Украины», — пишет спикер Госдумы.

Кроме того, для спасения своего рейтинга власти Польши разыгрывают «карту внешней угрозы», из-за которой стянули около 10 тыс. польских военных к границам Белоруссии. «В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии?» — спрашивает Володин.

Польша начала перебрасывать своих военных и технику к границе с Белоруссией после отправки в республику бойцов ЧВК «Вагнер». Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера в интервью The Financial Times говорил, что присутствие ЧВК в соседней стране создает угрозу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что его стали «напрягать вагнеровцы», которые просятся на Запад, «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

5 августа Польша заявила, что вагнеровцы пытались пересечь границу страны. Три дня спустя Варшава объявила, что перебросит в приграничье дополнительные силы. Главнокомандующий погранохраны Польши Томаш Прага попросил Минобороны перебросить на границу с Белоруссией еще тысячу солдат в дополнение к находящимся там двум тысячам.

Кроме того, еще в июле польский президент Анджей Дуда говорил о готовности НАТО перебросить в республику около 100 тыс. военнослужащих в случае нападения на Брестские ворота.