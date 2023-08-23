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Посольство заплатило налог на недвижимость российского центра в Хельсинки

МИД: Посольство заплатило налог на недвижимость российского центра в Хельсинки

Посольство России в Финляндии оплатило налоги на недвижимость Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, сообщили РБК в министерстве иностранных дел.

«Разрешение на оплату налогов на недвижимость Российского центра науки и культуры в Хельсинки официально получено посольством Российской Федерации от МИД Финляндии. По состоянию на сегодняшний день налоги оплачены», — говорится в сообщении.

15 августа финский портал Verkkouutiset со ссылкой на полученные журналом Talouselämä документы сообщал, что для РЦНК смягчили санкционный режим и разрешили ему заплатить налоги.

Центр подал заявку на ослабление санкций в марте, в июне по ней было принято решение финским МИДом, которое также одобрил Евросоюз. На его основании РЦНК смог заплатить налоги на недвижимость в размере €20 тыс.

В марте Talouselämä сообщал, что счета центра в финском банке Nordea были заблокированы, причиной этого были названы санкции Евросоюза из-за российской военной операции на Украине.

Менее чем через три недели власти Финляндии арестовали землю и здание РЦНК, а также семь квартир в Хельсинки, три из которых находятся в непосредственной близости от центра и которые связывали с фигурантами санкционных списков ЕС.

Тем не менее, уже через день арест сняли. Глава отдела управления по взысканию долгов (именно оно наложило арест) Аки Виртанен говорил, что «оснований для изъятия не обнаружилось».

Теги
Финляндия налоги Хельсинки посольство
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