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Война санкций ,  
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В Хельсинки объяснили полет российских самолетов над Финляндией

Финские диспетчеры сами дали совет самолетам из России обойти грозу через территорию ЕС
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Война санкций
Финские диспетчеры рекомендовали трем российским лайнерам залететь в воздушное пространство страны, чтобы обойти грозу
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Финские диспетчеры рекомендовали российским самолетам залететь в воздушное пространство страны, чтобы миновать грозу, сообщили РБК в финской компании по организации транспортного движения Fintraffic.

«Я могу подтвердить, что нескольким российским самолетам наши авиадиспетчеры посоветовали обойти грозу через воздушное пространство Финляндии», — сказала представитель компании Лена Хухтамаа в ответ на запрос.

17 августа три российских самолета были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии, которые закрыты для судов из России, сообщили РБК в Росавиации. Лайнеры авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и Nordwind летели из Калининграда или в него над нейтральными водами, однако из-за сложных погодных условий и грозы им пришлось залететь в воздушное пространство ЕС. Росавиация поблагодарила эстонские и финские авиаслужбы и сообщила, что готова так же помогать иностранным самолетам.

По данным телеграм-канала «Авиаторщина», речь идет о рейсе U6168 «Уральских авиалиний» Калининград — Москва (по данным Flight Radar, самолет пересек воздушное пространство Финляндии), SU6327 «России» Санкт-Петербург — Калининград (пересек небо Эстонии) и N4855 Nordwind Калининград — Самара (также залетел в финское воздушное пространство).

ЕС полностью закрыл небо для российских самолетов в феврале прошлого года, введя соответствующий запрет. Последний ввели также США и Канада. Россия в ответ запретила судам авиакомпаний из этих стран летать в своем воздушном пространстве.

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Елена Чернышова
Финляндия самолет Россия
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