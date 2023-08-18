В Хельсинки объяснили полет российских самолетов над Финляндией

Финские диспетчеры сами дали совет самолетам из России обойти грозу через территорию ЕС

Финские диспетчеры рекомендовали трем российским лайнерам залететь в воздушное пространство страны, чтобы обойти грозу

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Финские диспетчеры рекомендовали российским самолетам залететь в воздушное пространство страны, чтобы миновать грозу, сообщили РБК в финской компании по организации транспортного движения Fintraffic.

«Я могу подтвердить, что нескольким российским самолетам наши авиадиспетчеры посоветовали обойти грозу через воздушное пространство Финляндии», — сказала представитель компании Лена Хухтамаа в ответ на запрос.

17 августа три российских самолета были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии, которые закрыты для судов из России, сообщили РБК в Росавиации. Лайнеры авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и Nordwind летели из Калининграда или в него над нейтральными водами, однако из-за сложных погодных условий и грозы им пришлось залететь в воздушное пространство ЕС. Росавиация поблагодарила эстонские и финские авиаслужбы и сообщила, что готова так же помогать иностранным самолетам.

По данным телеграм-канала «Авиаторщина», речь идет о рейсе U6168 «Уральских авиалиний» Калининград — Москва (по данным Flight Radar, самолет пересек воздушное пространство Финляндии), SU6327 «России» Санкт-Петербург — Калининград (пересек небо Эстонии) и N4855 Nordwind Калининград — Самара (также залетел в финское воздушное пространство).