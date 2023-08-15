Финляндия смягчила санкции против российского центра для оплаты налогов

В марте счета центра в финском банке Nordea заблокировали, но позднее МИД Финляндии разрешил РЦНК оплатить налоги на недвижимость. В апреле здание центра на один день арестовали — решение отменили, не найдя оснований для ареста

Хельсинки (Фото: Steffen Trumpf / Global Look Press)

Российскому центру науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки смягчили санкционный режим и разрешили ему заплатить налоги, сообщает финский портал Verkkouutiset со ссылкой на полученные журналом Talouselämä документы.

Центр подал заявку на ослабление санкций в марте, в июне по ней было принято решение финским МИДом, его также одобрил Евросоюз. На его основании РЦНК смог заплатить налоги на недвижимость в размере €20 тыс. Причем сначала эти средства были арестованы правоохранительными органами, но затем арест сняли на основании июньского решения внешнедипломатического ведомства.

В электронном письме советника посольства Мики Микельссона говорилось, что основанием для смягчения санкций стало условие санкционного регламента Совета ЕС, согласно которому для попавших под ограничения субъектов могут быть сделаны исключения в связи с необходимостью удовлетворения «основных потребностей, таких как уплата налогов».

РБК обратился за комментарием в МИД России, в посольство России в Финляндии.

По данным Talouselämä, РЦНК находился под влиянием службы внешней разведки России (СВР).

Talouselämä сообщал в марте, что счета центра в финском банке Nordea были заблокированы, причиной этого были названы санкции Евросоюза из-за российской военной операции на Украине.

Менее чем через три недели власти Финляндии арестовали землю и здание РЦНК, а также семь квартир в Хельсинки, три из которых находятся в непосредственной близости от центра и которые связывали с фигурантами санкционных списков ЕС.



Однако уже через день арест был снят. Глава отдела управления по взысканию долгов (именно оно наложило арест) Аки Виртанен заявил, что «оснований для изъятия не обнаружилось».

В мае Россия ввела ограничения на использование счетов посольством Финляндии и ее генконсульством в Санкт-Петербурге. «Эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков», — сообщила представитель МИД России Мария Захарова.