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Экономика ,  
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Путин сообщил об индексации МРОТ на 18,5% с 2024 года

Путин: с 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируют повысить на 18,5%, напомнил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, трансляцию вел РБК.

В 2023 году МРОТ повысили на 6,3% — до 16 242 руб. в месяц. После индексации в 2024 году МРОТ вырастет до 19 242 руб. в месяц.

«Мы продолжаем индексировать и МРОТ — так, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума», — сказал президент. По словам Путина, МРОТ вырастет быстрее темпов инфляции. Он добавил, что решение позитивно отразится на 4,8 млн работников.

Путин предложил проиндексировать МРОТ на 18,5% в феврале, во время послания Федеральному собранию. Такое резкое повышение — сигнал для бизнеса платить белую зарплату, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

В июне президент пообещал к 2030 году увеличить МРОТ вдвое.

По мнению экспертов, опрошенных РБК, опережающий инфляцию рост МРОТ может приводить как к позитивным, так и к негативным последствиям. Среди плюсов — рост доходов населения, сокращение бедности и доходного неравенства. Отрицательными эффектами эксперты называли возможные увольнения сотрудников, рост безработицы и расширение теневого сектора экономики.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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