В трехсторонней комиссии поддержали повышение МРОТ на 18,5%

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Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала предложение Минтруда увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, передает «Интерфакс».

«Члены комиссии поддержали также проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением минимального размера оплаты труда», согласно которому с 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5%, до 19 242 руб.», — говорится в сообщении.

Законопроект появился на официальном портале правовой информации в начале июля. Кроме того, согласно законопроекту, Минтруд планирует с 2025 года изменить методику расчета показателя в зависимости от медианной заработной платы (это величина, больше и меньше которой получают по половине работающих граждан, рассчитывается Росстатом). В 2022 году она составила примерно 40 тыс. руб.

Новый законопроект потребует дополнительных затрат на увеличение фонда оплаты труда в размере 193,5 млрд руб. Как оценили в ведомстве, 126,4 млрд руб. дополнительных расходов понесут бюджеты регионов и муниципалитетов, 19,7 млрд руб. дополнительных ассигнований потребуется из федерального бюджета, 44,7 млрд руб. составят дополнительные траты организаций реального сектора экономики, это следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту. Его подлинность РБК подтвердил источник.