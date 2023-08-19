Минобороны: при попытке переправиться на левый берег Днепра убиты около 150 бойцов ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по отряду ВСУ на левом берегу Днепра

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Около 150 украинских военных были убиты при попытке переправиться на левый берег Днепра у села Казачьи Лагери, сообщило Минобороны России.

«Российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу реки Днепр», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что подразделения группировки «Днепр» дали возможность передовым группам противника выйти на берег, а затем навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки. «Артиллеристы осуществили комбинированное объемное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями. Разрозненные группы противника полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями, которые захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение», — добавили в Минобороны.

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