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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по отряду ВСУ на левом берегу Днепра

Минобороны: при попытке переправиться на левый берег Днепра убиты около 150 бойцов ВСУ
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Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Около 150 украинских военных были убиты при попытке переправиться на левый берег Днепра у села Казачьи Лагери, сообщило Минобороны России.

«Российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу реки Днепр», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что подразделения группировки «Днепр» дали возможность передовым группам противника выйти на берег, а затем навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки. «Артиллеристы осуществили комбинированное объемное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями. Разрозненные группы противника полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями, которые захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение», — добавили в Минобороны.

Материал дополняется.

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Днепр Минобороны