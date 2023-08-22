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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном Украине Запорожье прогремели взрывы
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Военная операция на Украине

В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прогремели взрывы, сообщают «Зеркало недели», «Укринформ» и «Суспiльне».

Впервые о взрывах «Зеркало недели» сообщило около 1:06 мск. Около 1:30 издание сообщило о еще одной серии взрывах. В городе, по его данным, сработала система ПВО.

Глава Запорожской администрации на подконтрольных Киеву территориях Юрий Малашко в своем телеграм-канале призвал жителей оставаться в укрытиях.

По данным сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения, в городе объявлена воздушная тревога. Ее сигналы также звучат в Днепропетровской области,.

Минобороны России не раз заявляло, что атакует на Украине только военные цели и связанные с ними объекты энергетики. На этой неделе ведомство сообщало об уничтожении вагонов и складов с боеприпасами для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ударах по позициям украинских военных.

Теги
Запорожье взрывы Украина
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