CNN узнал о плане Трампа прийти в тюрьму по делу о вмешательстве в выборы

Экс-президент США Дональд Трамп намерен в четверг 24 августа явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия в связи с предъявлением ему ранее обвинений о вмешательстве в выборы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами бывшего главы государства.

Дату назначили 21 августа в ходе переговоров представителей экс-президента с окружной прокуратурой, пишет телеканал. Они касались залога и прочих условий освобождения Трампа.

О том, что Трамп может сдаться под арест в Фултонскую тюрьму 24 или 25 августа, CNN сообщал несколько дней назад со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Накануне телеканал сообщил, ссылаясь на судебные документы, что в день, когда Трамп должен был сдаться в тюрьму, адвокаты экс-президента встретились с представителями офиса окружного прокурора Фултона. После этих переговоров, по информации CNN, экс-президент согласился на освобождение под залог в размере $200 тыс. и другие условия.

Арест Трампа связан с обвинениями против него по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Трамп отрицал тот факт, что проиграл действующему президенту страны Джо Байдену, и требовал отменить результаты голосования в этом штате.

Всего по делу проходят 18 человек. Их подозревают в сговоре с целью изменить итоги выборов. Также подсудимым предъявили обвинения в рэкете, ложных заявлениях, склонении государственных должностных лиц к нарушению присяги, подделке документов, оказании влияния на свидетелей, краже компьютеров и лжесвидетельстве.

В местной полиции заявляли, что все обвиняемые будут помещены в тюрьму Фултона под арест, они могут сдаться добровольно в любое время, так как «тюрьма работает круглосуточно». Крайний срок явки — полдень 25 августа. В полиции отмечали, что со всеми обвиняемыми, в том числе и с Трампом, будут обращаться, как с любыми другими задержанными: в частности, будут сделаны их фотографии.