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МВД Украины сообщило подробности о взрыве под Киевом

МВД Украины: под Киевом произошел пожар на складе криминалистического центра
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Военная операция на Украине
Фото: Klymenko_MVS / Telegram
Фото: Klymenko_MVS / Telegram

В Киевской области произошел пожар на складе экспертно-криминалистического центра МВД, сообщил глава ведомства Игорь Клименко в своем телеграм-канале.

«Информация о причинах уточняется. Однозначно не прилет. Имеются пострадавшие работники экспертной службы. Пожар локализован. Более 20 спасателей и пять единиц техники гарнизонов Киевской области и Киева привлечены к тушению огня», — написал он.

Позже Клименко сообщил, что на складе произошла детонация во время экспертизы, которую проводили сотрудники центра взрывоопасных предметов.

Утром 19 августа «Страна.ua» и Klymenko Time сообщили о сильном взрыве в Киеве. На месте происшествия поднимался столб дыма. При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнял, что взрыв прогремел в промзоне в районе киевской кольцевой дороги. УНИАН сообщал, что дым наблюдался в Святошинском районе на западе города.

Теги
Киев Украина взрыв
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