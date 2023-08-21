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Президент Южной Кореи допустил применение КНДР ядерного оружия

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель: КНДР может применить ядерное оружие

КНДР может применить ядерное оружие для достижения своих военных целей, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Его слова приводит Kyodo.

Юн Сок Ель отметил, что КНДР сделает это, «не колеблясь».

21 августа Южная Корея и США начали 21 августа крупные совместные военные учения, чтобы укрепить свою совместную готовность на фоне обострения напряженности из-за ракетных испытаний Северной Кореи и ужесточения риторики в отношении союзников, сообщает Yonhap.

В ходе ежегодных учений Ulchi Freedom Shield (UFS), которые «основаны на сценарии тотальной войны», будут осуществляться отработка действий «на случай непредвиденных обстоятельств». В частности, пройдут командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, параллельные полевые тренировки и учения гражданской обороны.

За день до начала учений лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал учения по запуску стратегической крылатой ракеты морского базирования на борту корабля ВМС Корейской народной армии

В Северной Корее в сентябре 2022 года был принят закон, согласно которому государство может автоматически нанести ядерный удар по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам республики.

Американский президент Джо Байден говорил, что если Северная Корея нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то режиму в КНДР придет конец. Однако Госдеп указывал на принцип, что «ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись».

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Южная Корея КНДР США
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