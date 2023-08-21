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Ким Чен Ын проинспектировал учения с крылатой ракетой

ЦТАК: Ким Чен Ын проинспектировал учения с крылатой ракетой

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал учения по запуску стратегической крылатой ракеты морского базирования на борту корабля ВМС Корейской народной армии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На учениях, нацеленных на повторное подтверждение боевых функций корабля и особенности ракетного вооружения, на совершенствование боевых навыков экипажей в выполнении наступательных заданий в боевых условиях, цель быстро и точно поражена без малейшего отклонения», — говорится в сообщении.

«Постоянная боеготовность и наступательная способность корабля оценены на отлично», — подчеркнули в ЦТАК.

В середине августа Ким Чен ЫН распорядился увеличить выпуск тактических ракет и пусковых установок к ним, чтобы повысить уровень оснащения ими фронтовых частей.

Корейский лидер посетил завод по производству тактических ракет, который, как передает ЦТАК, отвечает за «ускорение военных приготовлений армии страны» и поставил задачу увеличить их производство. Помимо этого, он также посетил заводы по производству пусковых установок для тактических ракет, и предприятия по выпуску боевых бронемашин и комплексов реактивной артиллерии. Им также поставлена задача увеличить объемы производства.

Теги
Ким Чен Ын ракета КНДР
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