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Грызлов напомнил слова Путина об ответе России при атаке на Белоруссию
Грызлов напомнил о словах Путина ответить на атаку на Белоруссию всеми способами
Борис Грызлов
Посол России в Минске Борис Грызлов напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что нападение на Белоруссию будет считаться нападением на Россию. Об этом он заявил в интервью белорусскому телеканалу СТВ.
«Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Белоруссии мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения», — сказал Грызлов.
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