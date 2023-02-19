Дуда предупредил Лукашенко о «конце» в случае вступления в конфликт

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен понимать, что вступление его страны в конфликт на Украине будет означать для него «конец», потому что белорусский народ, практически в полном составе, выступит против него. Об этом в интервью украинскому телеканалу «1+1» заявил польский президент Анджей Дуда.

«Во-первых, это означало бы смерть для многих белорусов, которые не имеют никакого боевого опыта и вдруг, плохо вооруженные, столкнутся с украинцами, которые воюют уже много лет и имеют большую решимость защищать свою родину. Во-вторых, белорусы не являются воинственной нацией и не хотят воевать. <...> Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него окончательный конец, потому что народ, практически, на мой взгляд, в полном составе пойдет против него», — заявил Дуда.

По его мнению, Лукашенко своими заявлениями о том, что Польша претендует на территории Белоруссии и Украины, пытается поссорить народы друг с другом. «Это все российская пропаганда, с которой мы имеем дело уже несколько лет <...> Польша никогда ни к кому не предъявляла претензий. Мы хотим жить в мире и покое», — заключил польский президент.

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