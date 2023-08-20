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Зеленский приехал в Данию для переговоров об F-16

Президент Украины Зеленский после визита в Нидерланды прибыл в Данию
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский на авиабазе&nbsp;Скрыдструп в Войенсе, Дания
Владимир Зеленский на авиабазе Скрыдструп в Войенсе, Дания (Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Нидерланды прибыл в Данию, чтобы в том числе обсудить вопрос передачи Киеву истребителей F-16. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

«Развиваем сотрудничество. Готовим дополнительные хорошие новости для украинских воинов. Двигаемся дальше в вопросе F-16», — написал Зеленский.

В Дании украинский лидер встретился с премьер-министром Метте Фредериксен. На военной авиабазе Скридструп они осмотрели F-16 и посидели вдвоем в кабине одного самолета, передает «Укринформ».

Также у Зеленского в Дании должна пройти встреча с королевской семьей, членами Фолькетинга (датского парламента) и представителями датского бизнеса.

В этот же день украинский президент вместе с супругой прибыл в Нидерланды, где провел переговоры с премьер-министром Марком Рютте, главной темой стали самолеты F-16. Зеленский с Рютте посетили авиабазу Эйндховен, где украинскому лидеру показали два истребителя. Также Зеленский собирался обсудить с голландским премьером «Глобальный саммит мира». По итогам переговоров Нидерланды пообещали передать Украине 42 истребителя F-16, когда украинские пилоты и инженеры завершат обучение.

Решение передать Киеву F-16 после завершения подготовки летчиков одобрили США, сообщил Reuters 18 августа. Однако, как писало издание NL Times, это не произойдет до лета 2024 года. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что Киев получит западные самолеты не ранее следующей весны.

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Президент России Владимир Путин говорил, что в случае передачи F-16 Киеву Москва должна будет подумать над тем, как и где их поражать.«Танки горят, так же будут гореть и F-16. Сомнений нет», — предупредил Путин.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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