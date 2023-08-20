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В Донецке назвали улицу в честь Дарьи Дугиной

Пушилин: улицу в Донецке назвали в честь убитой Дарьи Дугиной
Дарья Дугина
Дарья Дугина (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Имя Дарьи Дугиной — дочери философа Александра Дугина, убитой при подрыве ее машины, присвоили одной из улиц Донецка. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы Донецкой Народной Республики  Денис Пушилин.

«В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы ДНР Александра Захарченко», — написал он.

Пушилин напомнил, что Дугина не раз посещала республику. К своему сообщению он прикрепил фото, где девушка стоит на фоне разрушенной донецкой школы.

Автомобиль Дугиной взорвался 20 августа 2022 года, когда та возвращалась с фестиваля «Традиция». С ней планировал ехать и отец, однако он сел в другой автомобиль, писал телеграм-канал 112. ФСБ назвала исполнительницей теракта гражданку Украины Наталью Вовк, которая после совершения преступления выехала в Эстонию. Женщину заочно арестовали. Кроме нее по делу об убийстве Дугиной проходят еще несколько человек. В спецслужбе считают, что ко взрыву причастны власти Украины, однако Киев эти обвинения отвергал.

Теги
Денис Пушилин ДНР Донецк переименование улиц Дарья Дугина
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