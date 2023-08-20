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Военная операция на Украине ,  
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В «Росэнергоатоме» рассказали о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС

Карчаа: ВСУ совершают в сутки до 10 попыток атаковать Запорожскую АэС дронами
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины в сутки совершают не менее 10 попыток атаковать Запорожскую АЭС при помощи беспилотников. Об этом заявил в эфире «Соловьев Live» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Как регистрируют наши специалисты, при помощи беспилотных летательных аппаратов [ВСУ] совершают в день минимум до 10 попыток добраться до Запорожской АЭС», — сказал Карчаа (цитата по ТАСС). По его словам, украинская армия также ведет постоянные обстрелы с целью выявить уязвимости в защите станции. Карчаа подчеркнул, что ЗАЭС надежно защищена.

9 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РБК, что в Энергодаре перехватили украинский дрон со взрывчаткой. «Был подавлен, посажен, нес взрывчатку, это переделанный коммерческий дрон, шел в сторону атомной станции», — сказал он.

На следующий день Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что «никакого воздействия на безопасность ЗАЭС не было». «Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что ничего на станции не слышали и не видели», — утверждают в агентстве. Эксперты МАГАТЭ находятся на ЗАЭС с сентября 2022 года.

Запорожская атомная электростанция находится под российским контролем. В начале июля Карчаа заявил, что украинские военные могут нанести ракетные удары по хранилищам радиоактивных материалов на станции, попытаться захватить ее и поднять вопрос о признании России ядерным террористом. При этом он заверил, что ядерные блоки находятся «в стопроцентной безопасности».

Украина и Россия регулярно обвиняют друг друга в намерениях совершить теракт на электростанции. При этом и Киев, и Москва отрицают подобные планы. ООН призвала обе стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут усилить напряженность в районе станции.

В «Росэнергоатоме» рассказали о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС
В «Росэнергоатоме» рассказали о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС

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Теги
«Росэнергоатом» Запорожская АЭС беспилотники
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