Американцы все меньше одобряют поставку вооружений Украине на фоне новостей о том, что США передаст Украине истребители F-16, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«На фоне провала разрекламированного «контрнаступления» предоставление военной помощи республике все менее популярно среди простых американцев», — сказал Антонов. Он добавил, что это не останавливает «авторов и вдохновителей кровавой авантюры», и подготовка к отправке F-16 напоминают ему «несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов».

Антонов напомнил, что поставки Украине истребителей, которые способны нести ядерное оружие, «грозят самыми серьезными последствиями». «Россия даст на такие враждебные действия решительный военно-технический ответ», — заверил посол.

Агентство Reuters сообщало, что США одобрили передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов после того, как украинские пилоты научатся ими управлять. Вашингтон дал Копенгагену и Амстердаму официальные заверения в том, что США ускорят одобрение всех необходимых запросов третьих сторон на передачу самолетов Украине, чтобы Киев получил их после окончания подготовки пилотов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что поставки F-16 Украине будут рассматриваться российскими властями как «угроза со стороны Запада в ядерной сфере». 19 августа он отметил, что США и НАТО имеют шанс оказаться внутри ядерного конфликта из-за военной поддержки Украины, поскольку американские истребители F-16 способны нести ядерное оружие.