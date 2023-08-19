Лавров призвал предотвратить ядерный конфликт из-за Украины

США и НАТО рискуют оказаться внутри ядерного конфликта из-за их военной поддержки Украины. Об этом предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

«Развитие ситуации вокруг Украины подтвердило обоснованность наших озабоченностей в данной [ядерной] сфере. Грубо нарушив принцип неделимости безопасности, НАТО — организация, которая, напомню, провозгласила себя ядерным альянсом, — сделала ставку на «стратегическое поражение» России. <...> В контексте украинского конфликта большая опасность заключается в том, что, ведя дело к эскалации, США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав», — заявил Лавров.

Он отметил, что такое развитие событий должно и может быть предотвращено. По словам Лаврова, власти России уверены, что в ядерной войне не может быть победителей и, соответственно, такого противостояния произойти не должно.

При этом Лавров подчеркнул, что «Западу следует осознать»: «Россия будет защищать своих людей и свои жизненные интересы всеми способами».

13 июля министр говорил, что передача вооруженным силам Украины истребителей F-16, которые могут нести ядерное оружие, рассматривается Россией как ядерная угроза со стороны Запада. Он назвал последствия вооруженного столкновения между западными странами и Россией катастрофическими.

В утвержденной президентом России ядерной доктрине перечислены следующие условия для применения такого оружия: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;

применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Страны-члены НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который проходил с 11 по 12 июля, объявили о создании коалиции по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16. 18 августа агентство Reuters сообщило, что США одобрили передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов по окончании обучения пилотов.