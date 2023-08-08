При обстрелах Донецка погибли три человека

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Жертвами обстрелов Донецка со стороны ВСУ 8 августа стали три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, 11 человек пострадали. Всего в городе и пригородах зафиксированы 95 обстрелов, в том числе с использованием кассетных боеприпасов.

Все погибшие стали жертвами попаданий в Киевском районе города. Ранения получили жители в трех районах города. Среди пострадавших — ребенок 2012 года рождения.

В Киевском районе Донецка снаряд попал в автомобиль экологической компании «Громада». Ранены водитель и два грузчика. Кроме того, при обстреле пострадала бригада электромонтеров, которые в это время работали на территории Октябрьского РЭС. Один из работников госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Обстрелами противника повреждены 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой и 10 объектов гражданской инфраструктуры — в том числе школа в Донецке, детский сад в Макеевке, фабрика в Шахтерске», — рассказал Пушилин.

При обстрелах применялись снаряды калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе и кассетного типа.

5 августа ВСУ выпустили четыре кассетных боеприпаса по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. При обстреле загорелось здание первого корпуса университета экономики и торговли (Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского).