Минобороны сообщило о попытке теракта с применением дрона под Белгородом
Вечером 17 августа средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью беспилотник самолетного типа, предотвратив попытку террористической атаки со стороны Украины, заявило Минобороны.
«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом украинском беспилотнике над селом Никольское Шебекинского округа. Он также говорил, что пострадавших и разрушений нет.
Утром 17 августа Минобороны также сообщало об уничтожении украинского ударного дрона над Белгородской областью. Разрушений и пострадавших, по информации ведомства, не было. Точное место, где был сбит беспилотник, не называлось.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам или атакам беспилотников со стороны Украины. В регионе действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.