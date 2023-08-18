Минобороны сообщило о попытке теракта с применением дрона под Белгородом

Над Белгородской областью средства ПВО сбили украинский беспилотник, предотвратив теракт, заявили в Минобороны. Ранее о сбитом дроне в Шебекинском округе говорил губернатор Гладков. Пострадавших и разрушений нет

Вечером 17 августа средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью беспилотник самолетного типа, предотвратив попытку террористической атаки со стороны Украины, заявило Минобороны.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом украинском беспилотнике над селом Никольское Шебекинского округа. Он также говорил, что пострадавших и разрушений нет.

Утром 17 августа Минобороны также сообщало об уничтожении украинского ударного дрона над Белгородской областью. Разрушений и пострадавших, по информации ведомства, не было. Точное место, где был сбит беспилотник, не называлось.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам или атакам беспилотников со стороны Украины. В регионе действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.