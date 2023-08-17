Минобороны сообщило о сбитом ударном дроне в Белгородской области

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Российские системы ПВО уничтожили украинский ударный беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщило в телеграм-канале российское Минобороны.

«Сегодня около 9:00 мск пресечена попытка <...> осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении. Ведомство уточнило, что дрон уничтожили над Белгородской областью.

Разрушений и пострадавших, по информации Минобороны, нет.

Российское Минобороны регулярно сообщает о попытках атак украинских беспилотников на российские регионы и отчитывается о сбитых дронах. Так, утром 16 августа, министерство сообщило о трех сбитых аппаратах над Калужской областью, и одном — над Крымом. В первый раз в ведомстве уточнили, что пострадавших и разрушений нет. После второй атаки о пострадавших и ущербе инфраструктуре не сообщалось.

Дрон над Белгородской областью в последний раз сбивали 15 августа. Беспилотник был уничтожен вечером, около 17:00 по местному времени, по данным Минобороны, никто не пострадал. Как уточнял глава региона Вячеслав Гладков, дрон сбили в Шебекинском городском округе. При падении фрагментов аппарата, по его словам, повреждения получили кровля гаража в частном домовладении и один легковой автомобиль.