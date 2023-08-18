Глава МИД Эстонии Цахкна не увидел нарушений прав в переходе на эстоноязычное образование

МИД Эстонии не увидел нарушений в переходе на эстоноязычное образование

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна не согласился с мнением спецдокладчиков ООН о том, что переход на эстоноязычное образование может нарушить права национальных меньшинств в республике. Об этом говорится в сообщении на сайте эстонского МИД.

Цахкна заявил, что переход на эстоноязычное образование в школах позволит всем детям, независимо от их родного языка, получить качественное образование на эстонском языке. По его словам, такое решение также создаст единые возможности на рынке труда и повысит сплоченность общества.

«Необоснованно связывать переход к обучению на эстонском языке, который является частью политики интеграции, с гарантией прав человека. В Эстонии поддерживаются возможности меньшинств учиться на своем родном языке, а также культурное разнообразие в целом», — отметил Цахкна.

Министр подчеркнул, что Эстония выполняет свои обязательства участника международных конвенций по правам человека. Он пообещал ответить на выводы экспертов ООН «в оговоренные сроки».

Накануне пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщила, что эксперты международной организации обеспокоены решением правительства Эстонии перевести всю систему образования, включая русскоязычные школы, на эстонский язык до 2029 года. По мнению спецдокладчиков, это ограничивает и дискриминирует права этнических и языковых меньшинств в сфере образования.

В ООН отметили, что в большей мере решение правительства затрагивает русскоговорящее население страны. За последние годы в Эстонии был закрыт ряд русскоязычных школ, хотя против этого выступали многие родители и дети, добавили в организации.

Несмотря на то что законодательство при определенных условиях разрешает «изучение языка и культуры» детям, чей родной язык не является эстонским, «язык меньшинств как средство обучения был фактически упразднен», считают эксперты. В ООН связались с правительством Эстонии для обсуждения этого вопроса.