Президент Эстонии заявил, что не видит причин бороться с русским языком

Президент Эстонии Алар Карис считает, что «чем больше языков человек знает, тем лучше» и причин бороться с русским языком в стране нет

Алар Карис (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

В Эстонии нет причин бороться с русским языком и русской литературой, однако переход на эстоноязычное образование стране нужен. Об этом в интервью ETV+ заявил президент страны Алар Карис.

«Я считаю, чем больше языков человек знает, тем лучше. <...> Я не вижу причин бороться с языками. Русский язык сам по себе — культурный язык. И русский, к сожалению, нужно начинать учить раньше, чем другие языки, потому что у него другой алфавит и его сложнее освоить. По крайней мере так говорят учителя. Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой», — сказал Карис (цитата по Delfi).

Однако, по его словам, вызывает сожаление тот факт, что в школах страны до сих пор не внедрили обучение на эстонском. «Молодым людям необходимо освоить эстонский хотя бы для того, чтобы участвовать в обсуждении вопросов местной жизни», — считает он.

В декабре 2022 года Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода русских школ на эстоноязычное образование. Согласно плану, сначала на обучение на эстонском в 2024–2025 учебном году перейдут детские сады, а также первые и четвертые классы общеобразовательных школ. Полный переход на эстоноязычное обучение должен завершиться к началу учебного года, который начнется в 2029-м.

Кроме этого, в республике действует закон о языке, позволяющий штрафовать трудоспособных граждан за незнание или недостаточное владение государственным языком (штрафы могут доходить до €640). Надзор за исполнением закона осуществляет Языковая инспекция.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине власти Эстонии запретили россиянам въезжать на территорию страны по туристическим шенгенским визам и объявили российский режим террористическим. В августе министр образования Эстонии Тынис Лукас призвал упразднить изучение русского языка в школах в качестве второго иностранного. Он отметил, что на фоне событий на Украине часть родителей выразила свое недовольство тем, что ребенок должен учить русский язык.