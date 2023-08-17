ООН выступила против закона, ограничивающего русский язык в Эстонии

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Эксперты ООН по правам человека выразили беспокойство по поводу нового законодательства Эстонии, запрещающего обучение на русском языке, сообщила пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Новый закон серьезно ограничивает обучение на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», — заявили эксперты.

По их мнению, принятые в декабре 2022 года поправки в эстонский закон «Об основной школе и гимназии» ограничивают и дискриминируют права этнических и языковых меньшинств в сфере образования. Несмотря на то, что законодательство при определенных условиях разрешает «изучение языка и культуры» детям, чей родной язык не является эстонским, «язык меньшинств как средство обучения был фактически упразднен», считают эксперты.

В ООН отметили, что в большей мере поправки затрагивают русскоговорящее население страны. За последние годы в Эстонии был закрыт ряд русскоязычных школ, хотя против этого выступали многие родители и дети, добавили они.

«Эксперты ООН связались с правительством Эстонии по этим вопросам», — говорится в сообщении пресс-службы.

В декабре 2022 года правительство Эстонии приняло закон, по которому вся система образования в стране, включая русскоязычные школы, должна перейти на эстонский язык до 2029 года. Владение эстонским языком станет обязательным для учителей с 1 августа 2024 года, а для руководителей учебных заведений — с 1 августа 2023 года. При этом от них требуется владеть языком на уровне не ниже «продвинутого» (C1).

В Эстонии также существует закон «О языке», позволяющий штрафовать трудоспособных граждан за незнание или недостаточное владение государственным языком. За исполнением закона следит Языковая инспекция.

В июне этого года портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR сообщил, что с 1 августа штрафы для русских школ с учителями, не владеющими эстонским языком, будут увеличены в 15 раз и достигнут практически €10 тыс. Проверять уровень языка учителей будет Языковая инспекция, посещая их уроки.