branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 105,66 (-0,91) Инвестиции, 16 авг, 17:23 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 96,7 (-0,72) Инвестиции, 16 авг, 17:23
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
ЦБ опроверг предложение повысить импортные пошлины Экономика, 14:37
Семь простых привычек, которые сделают вас счастливее Pro, 14:35
ООН выступила против закона, ограничивающего русский язык в Эстонии Политика, 14:26
Число ввозимых через Владивосток машин упало на 57% после санкций Японии Авто, 14:25
Кадры уничтожения воинского эшелона ВСУ с боеприпасами Политика, 14:24
В Петербурге начались съемки «спин-оффа» «Семнадцати мгновений весны» Life, 14:19
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Киев объявил о возрождении «Азова» и его участии в боях Политика, 14:19
Минобороны Турции назвало главную проблему судов с зерном в Черном море Политика, 14:17
Открыты для инноваций: как стартапу найти заказчиков в крупных компаниях Тренды, 14:15
Клуб КХЛ выведет из обращения номер умершего от рака мозга хоккеиста Спорт, 14:13
Какие технологии помогают избежать проблем на хвостохранилищах Тренды, 14:12
Kaiko: биткоин и Ethereum уступили нефти по волатильности Крипто, 14:10
Зеленский продлил военное положение на Украине до середины ноября Политика, 14:08
Политика ,  
0 

ООН выступила против закона, ограничивающего русский язык в Эстонии

Фото: pong-photo9 / Shutterstock
Фото: pong-photo9 / Shutterstock

Эксперты ООН по правам человека выразили беспокойство по поводу нового законодательства Эстонии, запрещающего обучение на русском языке, сообщила пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Новый закон серьезно ограничивает обучение на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», — заявили эксперты.

По их мнению, принятые в декабре 2022 года поправки в эстонский закон «Об основной школе и гимназии» ограничивают и дискриминируют права этнических и языковых меньшинств в сфере образования. Несмотря на то, что законодательство при определенных условиях разрешает «изучение языка и культуры» детям, чей родной язык не является эстонским, «язык меньшинств как средство обучения был фактически упразднен», считают эксперты.

В ООН отметили, что в большей мере поправки затрагивают русскоговорящее население страны. За последние годы в Эстонии был закрыт ряд русскоязычных школ, хотя против этого выступали многие родители и дети, добавили они.

«Эксперты ООН связались с правительством Эстонии по этим вопросам», — говорится в сообщении пресс-службы.

В декабре 2022 года правительство Эстонии приняло закон, по которому вся система образования в стране, включая русскоязычные школы, должна перейти на эстонский язык до 2029 года. Владение эстонским языком станет обязательным для учителей с 1 августа 2024 года, а для руководителей учебных заведений — с 1 августа 2023 года. При этом от них требуется владеть языком на уровне не ниже «продвинутого» (C1).

Читайте на РБК Pro
Гражданская война в США и провал в экономике: что пророчит миру Рэй Далио
Как правильно ссориться: 8 советов психолога
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Маркетинговый «таниш билиш»: как пиарить компанию в Узбекистане

В Эстонии также существует закон «О языке», позволяющий штрафовать трудоспособных граждан за незнание или недостаточное владение государственным языком. За исполнением закона следит Языковая инспекция.

В июне этого года портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR сообщил, что с 1 августа штрафы для русских школ с учителями, не владеющими эстонским языком, будут увеличены в 15 раз и достигнут практически €10 тыс. Проверять уровень языка учителей будет Языковая инспекция, посещая их уроки.

Теги
ООН законы Эстония Россия
Материалы по теме
Таллин утвердил план перехода русских школ на эстонский язык
Политика