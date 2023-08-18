Во Владимире шаурмой отравились больше пятидесяти человек

Во Владимире 56 человек, в том числе 13 детей, отравились шаурмой, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

По предварительным результатам лабораторных исследований, причиной отравления стала сальмонелла. «У пострадавших наблюдается клиника средней тяжести: повышенная температура, многократная рвота, озноб и жидкий стул», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В сообщении не говорится, в каком именно заведении могли отравиться люди, однако в Роспотребнадзоре отметили, что начали проверку пяти предприятий общепита. Продукцию во всех точках сняли с продажи, добавили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

В управлении Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям выяснили, что мясо поступало в торговые точки без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Кроме того, предприятия общественного питания не были зарегистрированы в информационной системе контроля животноводческой продукции ФГИС «Меркурий».

Ранее минздрав Владимирской области сообщил, что по состоянию на 12:00 мск в результате отравления были госпитализированы 30 человек.

В конце июня массовое отравление шаурмой произошло в Братске Иркутской области. За медицинской помощью обратились более 100 клиентов кафе «Шаурму хочу», в том числе свыше 20 детей. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему.

Роспотребнадзор выявил в кафе нарушения требований санитарного законодательства. В частности, в заведении общепита был нарушен технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, а также условия для соблюдения личной гигиены работников. Массовое отравление было вызвано сальмонеллой.

Суд запретил работу «Шаурму хочу». Владельца кафе поместили под домашний арест на два месяца. Его обвиняют по ч. 2 ст. 238 УК «Сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору».