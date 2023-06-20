Губернатор Иркутской области Кобзев: шаурмой в Братске отравился 101 человек

Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101 человека

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В городе Братске Иркутской области шаурмой отравился 101 человек, из них 22 — это дети. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети», — рассказал губернатор.

Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему. Тяжелых случаев отравления нет.

15 июня иркутское управление Роспотребнадзора сообщило, что в Братске с диагнозом «острая кишечная инфекция» после отравления шаурмой госпитализировали 62 человека. Как рассказали в ведомстве, отравление вызвано бактерией сальмонеллой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет.

Все пострадавшие связывают свое отравление с употреблением шаурмы в кафе «Шаурму хочу». Роспотребнадзор выявил в кафе нарушения требований санитарного законодательства. Владельца кафе отправили под домашний арест.