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Роспотребнадзор назвал причину отравления 62 человек в Братске шаурмой

Роспотребнадзор: причиной отравления более 60 человек шаурмой в Братске стала сальмонелла
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

Массовое отравление шаурмой в Братске вызвано бактерией сальмонеллой, сообщили РБК в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

«Эта бактерия попадает в продукты питания, когда при приготовлении пищи нарушаются санитарные требования, а также при использовании предприятиями общепита некачественного сырья», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие связывают свое отравление с употреблением шаурмы в кафе «Шаурму хочу». Роспотребнадзор выявил в кафе нарушения требований санитарного законодательства. В частности, с заведении общепита был нарушен технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, а также условия для соблюдения личной гигиены работников, утонили в ведомстве.

Роспотребнадзор наложил временный запрет на работу этого заведения и направил материалы проверки в суд.

О массовом отравлении шаурмой стало известно накануне, 14 июня. В Братске с диагнозом «острая кишечная инфекция» после отравления шаурмой госпитализировали 11 человек, позже их количество увеличилось до 62.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет.

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