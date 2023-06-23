Суд в Братске приостановил работу кафе после массового отравления шаурмой

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Братский городской суд Иркутской области запретил работу заведения, в котором более ста человек отравились шаурмой. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«По заявлению прокуратуры запрещено осуществление деятельности организации быстрого питания после массового отравления жителей Братска», — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что суд запретил осуществление деятельности владельцу организации быстрого питания до вступления в силу решения суда по иску прокурора о приостановлении деятельности организации до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее прокуроры вместе со специалистами Роспотребнадзора проверили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в заведении на ул. Кирова в Братске. В деятельности организации были зафиксированы нарушения санитарных норм и условий хранения продуктов.

Владельца заведения «Шаурму хочу», которое расположено на ул. Кирова, 19 июня поместили под домашний арест на два месяца. Его обвиняют по ч. 2 ст. 238 УК «Сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору».

По данным властей, шаурмой из кафе «Шаурму хочу» отравился 101 человек, 22 из них — дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему. Тяжелых случаев отравления нет.