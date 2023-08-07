Следственный комитет: в одном из отелей Подмосковья отравились несколько человек

В Подмосковье гости отеля после ужина попали в больницу с отравлением

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В одном из отелей в Подмосковье несколько постояльцев отравились после еды, сообщили РБК в главном управлении СК по региону.

«По предварительным данным, после приема пищи в отеле несколько человек госпитализированы с диагнозом гастроэнтероколит, остальным медицинская помощь оказана на месте», — говорится в сообщении.

Началась проверка, следователи вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проводят осмотр, образцы пищи будут изъяты и направлены на исследование.

Телеграм-канал Mash писал, что отравление произошло в столовой отеля «Яхонты» в городе Истре. По предварительным данным, людям стало плохо после ужина.

Подмосковный минздрав сообщил, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, а всего пострадали шесть человек. «Пострадали шесть человек, четверо из них отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное наблюдение. Еще двое в настоящий момент находятся в медорганизации, <...> в состоянии средней степени тяжести», — цитирует сообщение ведомства агентство «Москва».

За последние месяцы было несколько резонансных отравлений на предприятиях общественного питания.

В июне массовое отравление шаурмой произошло в Братске. Тогда с диагнозом острая кишечная инфекция госпитализировали 62 человека. СК возбудил уголовное дело по статье о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет.

В Амурской области 13 июля признаки отравления выявили у 17 детей в детском саду. Роспотребнадзор зафиксировал нарушения санитарных правил, детский сад закрыли на 60 суток.