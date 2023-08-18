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Минобороны сообщило о двух сбитых Су-25 ВВС Украины

Российские военные сбили два Су-25 ВВС Украины
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Военная операция на Украине
Су-25
Су-25 (Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские военные сбили два украинских штурмовика Су-25. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Один самолет сбили российские истребители в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР. Второй самолет сбили силы ПВО около поселка Малая Токмачка Запорожской области.

Кроме того, были сбиты 26 беспилотников над ДНР и Запорожской областью.

О сбитых украинских Су-25 Минобороны отчитывалось в июле. Тогда его сбили из ПЗРК «Верба» около села Нестерянки. О сбитых Су-25 ведомство сообщало и в июне, и в мае.

Теги
ВВС Украины Су-25 самолет Военная операция на Украине
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