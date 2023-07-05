Минобороны сообщило об уничтожении «Валькирий» ВСУ и штурмовика Су-25

Российские военные уничтожили украинский штурмовик СУ-25 и два беспилотника «Валькирия» на южнодонецком направлении. Об этом заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — РБК) «Валькирия». Стрелком-зенитчиком из ПЗРК «Верба» сбит самолет Су-25 ВСУ в районе севернее Нестерянки», — рассказал Чехов. Помимо этого, подразделение «Восток» отразило атаки двух взводов и роты украинских военных. По его словам, российские силы уничтожили два автомобиля севернее населенного пункта Урожайное, а также танки и БМП в районе Малой Токмачки.

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Подразделение российских войск «Юг» на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях нанесло ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона». Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев. «Артиллерийскими подразделениями поражен пункт дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке, склад боеприпасов ВСУ в населенном пункте Веселое и пять единиц автомобильной техники противника в Северске и Ласточкино», — заявил Астафьев.

На красно-лиманском направлении российские военные использовали бомбардировщики Су-34 для нанесения ударов по объектам ВСУ, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорный пункт противника, применив термобарический снаряд», — отметил Савчук. Он добавил, что истребители с помощью управляемых авиационных бомб «нанесли поражение трем пунктам временной дислокации и одному опорному пункту ВСУ».

3 июля Минобороны сообщило, что российские войска отразили девять атак ВСУ на донецком направлении. В ходе операции были убиты до 260 украинских военных, уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».