Российские истребители сбили украинский Су-25 в ДНР

Украинский истребитель Су-25 (Фото: София Гатилова / Reuters)

Воздушно-космические силы России сбили украинский Су-25 в районе Веролюбовки в Донецкой народной республике, сообщило российское Минобороны в ежедневной сводке.

За сутки российские военные уничтожили шесть украинских боевых бронированных машин, 24 автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходную гаубицу «Гвоздика» и три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки в ДНР. Средствами противовоздушной обороны были перехвачены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и крылатая ракета Storm Shadow.

Ракеты Storm Shadow были переданы Украине в начале мая. Дальность стрельбы этих ракет составляет более 250 км. Их запускают с самолетов. Российская сторона неоднократно сообщала об обстрелах со стороны Украины с использованием этих ракет.

В частности, в июне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ракетами Storm Shadow был нанесен удар по детскому лагерю «Днепряны» на юге региона. В результате погиб один человек. Также после поставок Украине британских ракет участились прилеты по Донецку и Луганску.