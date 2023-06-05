Российские зенитчики сбили украинский самолет Су-25
Зенитчики соединения группировки российских войск «Днепр» сбили украинский самолет Су-25 на херсонском направлении, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.
По информации ТАСС, два самолета Су-25 поддерживали попытку речного десанта ВСУ высадиться в районе населенного пункта Бабино. Один самолет российские войска сбили с помощью зенитного ракетного комплекса «Верба», обломки упали в районе населенного пункта Осокоровка. Второй самолет ВСУ вышел из боя и улетел.
Штурмовик Су-25 также использует российская армия. В начале мая в «Ростехе» рассказали, что самолет будет доработан под новые средства поражения, исходя из опыта его применения в ходе спецоперации на Украине. Первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков отметил, что новейшая модификация Су-25СМ3 может применять в том числе высокоточное оружие.
Су-25 («Грач») — советский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск. Самолет был разработан в 1970-х годах и выпускался до развала СССР. В России его производство в новейших модификациях было возобновлено в 2009 году.
Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-миллиметровой авиапушкой ГШ-30-2, а также способен нести авиабомбы различного калибра и назначения (всего десять точек подвеса дополнительного вооружения и грузов). Экипаж Су-25 состоит из одного человека, максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км.