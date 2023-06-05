Российские зенитчики сбили украинский самолет Су-25

Зенитчики соединения группировки российских войск «Днепр» сбили украинский самолет Су-25 на херсонском направлении, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

По информации ТАСС, два самолета Су-25 поддерживали попытку речного десанта ВСУ высадиться в районе населенного пункта Бабино. Один самолет российские войска сбили с помощью зенитного ракетного комплекса «Верба», обломки упали в районе населенного пункта Осокоровка. Второй самолет ВСУ вышел из боя и улетел.

Штурмовик Су-25 также использует российская армия. В начале мая в «Ростехе» рассказали, что самолет будет доработан под новые средства поражения, исходя из опыта его применения в ходе спецоперации на Украине. Первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков отметил, что новейшая модификация Су-25СМ3 может применять в том числе высокоточное оружие.