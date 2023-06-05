Российские зенитчики сбили украинский самолет Су-25

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 87,03 (-0,07) Инвестиции, 05 июн, 16:28 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 81,33 (+0,45) Инвестиции, 05 июн, 16:28
Лавров назвал несбыточными планы разделить Украину и Россию Политика, 00:06
Чемпионство Кварацхелии и драма в Германии. Главное о сезоне в топ лигах Спорт, 00:00
Банк «Хоум Кредит» сменит название Финансы, 00:00
Каждый третий взрослый россиянин пробовал инвестировать Инвестиции, 00:00
Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах Политика, 05 июн, 23:44
В Белгороде прекратил работу крупнейший пункт временного размещения Общество, 05 июн, 23:29
Минобороны предложило оповещать мобилизованных о призыве по СМС Политика, 05 июн, 23:12
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Российские зенитчики сбили украинский самолет Су-25 Политика, 05 июн, 22:57
В Харьковской области из-за удара разгерметизировался аммиакопровод Политика, 05 июн, 22:54
Умерла звезда сериала «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня Общество, 05 июн, 22:38
Apple представила свои первые очки смешанной реальности Технологии и медиа, 05 июн, 22:36
Дочь Тутберидзе начнет выступать за Грузию со следующего сезона Спорт, 05 июн, 22:17
Министр обороны ФРГ допустил смену позиции по истребителям для Украины Политика, 05 июн, 22:16
Глава ИРИ — РБК: «Блогерское сообщество разобщено и разнородно» Бизнес, 05 июн, 22:07
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские зенитчики сбили украинский самолет Су-25

Российские зенитчики сбили украинский самолет Су-25 на херсонском направлении

Зенитчики соединения группировки российских войск «Днепр» сбили украинский самолет Су-25 на херсонском направлении, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

По информации ТАСС, два самолета Су-25 поддерживали попытку речного десанта ВСУ высадиться в районе населенного пункта Бабино. Один самолет российские войска сбили с помощью зенитного ракетного комплекса «Верба», обломки упали в районе населенного пункта Осокоровка. Второй самолет ВСУ вышел из боя и улетел.

Штурмовик Су-25 также использует российская армия. В начале мая в «Ростехе» рассказали, что самолет будет доработан под новые средства поражения, исходя из опыта его применения в ходе спецоперации на Украине. Первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков отметил, что новейшая модификация Су-25СМ3 может применять в том числе высокоточное оружие.

Су-25 («Грач») — советский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск. Самолет был разработан в 1970-х годах и выпускался до развала СССР. В России его производство в новейших модификациях было возобновлено в 2009 году.

Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-миллиметровой авиапушкой ГШ-30-2, а также способен нести авиабомбы различного калибра и назначения (всего десять точек подвеса дополнительного вооружения и грузов). Экипаж Су-25 состоит из одного человека, максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км.

Российские зенитчики сбили украинский самолет Су-25
Российские зенитчики сбили украинский самолет Су-25

Теги
Су-25 самолет Херсонская область
Материалы по теме
Минобороны сообщило об атаке на Су-25 и ордене для летчика
Политика
Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 в Херсонской области
Политика
«Ростех» доработает штурмовик Су-25 под новые средства поражения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter