В создании макета трезубца для монумента «Родина-мать» участвовал Ющенко

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В создании макета трезубца для монумента «Родина-мать» в Киеве участвовал бывший президент (2005–2010) Украины Виктор Ющенко. Об этом в интервью изданию «Информатор» рассказал скульптор Алексей Пергаменщик, который изготовил трезубец в металле.

Пергаменщик рассказал, что при создании трезубца консультировался с Ющенко, он виделся с бывшим президентом в его музейном комплексе «Код нации» в селе Новые Безрадичи Киевской области, где у скульптора находится мастерская.

«Виктор Андреевич [Ющенко] на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который пошел в Минкульт, потом в кабмин, это все согласовали. Я сварил кусок трезубца, который вы сейчас видите, один в один. Подвесил его на щите, мы смотрели, какая там толщина, образцы», — сказал Пергаменщик.

Памятник «Родина-мать» находится на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Он был открыт в 1981 году генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Высота памятника — 102 м (с постаментом), это пятый по высоте памятник в мире.

Изначально на щите в руке фигуры женщины был герб Советского Союза, но в июле украинские власти по итогам опроса граждан решили его демонтировать и заменить на герб Украины — трезубец. Кроме того, монумент решили переименовать из «Родины-мать» в «Украину-мать».

Утром 6 августа трезубец установили на монумент. Стоимость герба для монумента составила 28 млн грн, деньги собрали доноры и меценаты, сообщал Минкульт.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала замену герба на монументе так: «В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, — любить. А это они не умеют».