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Захарова назвала замену герба на «Родине-матери» «сущностью» Киева

Захарова: установка трезубца на монумент «Родина-мать» демонстрирует сущность Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала установку трезубца вместо герба СССР на монумент «Родина-мать» в Киеве «сущностью киевского режима».

Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters Фото:Валентин Огиренко / Reuters

«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», — написала она в своем телеграм-канале.

6 августа на монумент «Родина-мать» установили герб Украины — трезубец.

Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Работы по демонтажу герба СССР с памятника начались в конце июля. Для изготовления трезубца использовали сталь европейского производства, саму фигуру сделали на одном из киевских предприятий. Стоимость герба для монумента составила 28 млн грн, деньги собрали доноры и меценаты, сообщал Минкульт.

Памятник «Родина-мать» находится на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Монумент был открыт в 1981 году генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Это пятый по высоте памятник в мире — 102 м (с постаментом). Для сравнения: высота «Родины-матери» в Волгограде — 87 м с постаментом (12-е место).

В конце июля директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что «Родину-мать» переименуют в «Украину-мать». Соответствующее решение было принято на заседании ученого совета музея. Савчук выразил надежду, что Минкульт Украины утвердит это решение накануне Дня независимости Украины 24 августа.

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Мария Захарова Родина-мать Киев Украина
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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