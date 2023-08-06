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На монумент «Родина-мать» в Киеве установили украинский герб

В Киеве на монумент «Родина-мать» установили трезубец вместо герба СССР
Работы по демонтажу герба СССР с памятника начались 26 июля. Вместо него на монументе установили трезубец

В Киеве на монумент «Родина-мать» установили герб Украины — трезубец, сообщает «Страна.ua».

Его планировали поднять еще 5 августа, но сильный ветер и наступление темноты помешали завершению работ, отмечает издание.

Работы по демонтажу герба СССР с памятника начались днем 26 июля. Для изготовления трезубца использовали сталь европейского производства, саму фигуру сделали на одном из киевских предприятий. Стоимость герба для монумента составила 28 млн грн, деньги собрали доноры и меценаты, сообщал Минкульт.

Памятник «Родина-мать» находится на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Монумент был открыт в 1981 году генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Это пятый по высоте памятник в мире — 102 м (с постаментом). Для сравнения: высота «Родины-матери» в Волгограде — 87 м с постаментом (12-е место).

В конце июля директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что «Родину-мать» переименуют в «Украину-мать». Соответствующее решение было принято на заседании ученого совета музея. Савчук выразил надежду, что Минкульт Украины утвердит это решение накануне Дня независимости Украины 24 августа.

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Теги
Сергей Грехов
Киев Родина-мать Украина
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