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Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать»

Ко дню независимости Украины монумент «Родина-мать» переименуют в «Украину-мать»

Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать». Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчу.

Соответствующее решение было принято на заседании ученого совета музея. Савчук выразил надежду, что Минкульт страны утвердит решение накануне Дня независимости Украины 24 августа. 

Ранее киевские власти начали работу по демонтажу с монумента герба Советского Союза. Вместо советского герба будет установлен герб Украины — трезубец.

Памятник «Родина-мать» находится на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Он был открыт в 1981 году генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Высота памятника — 102 м (с постаментом), это пятый по высоте памятник в мире. Для сравнения: высота «Родины-матери» в Волгограде — 87 м с постаментом (12-е место).

Теги
Украина Киев Родина-мать
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