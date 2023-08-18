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Война санкций ,  
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«Ъ» узнал о планах производителя Jameson и Chivas закрыть офис в России

«Коммерсантъ»: алкогольный концерн Pernod Ricard закроет представительство в России
Сюжет
Война санкций
Фото: Gabriel Trujillo / Global Look Press
Фото: Gabriel Trujillo / Global Look Press

Французский алкогольный концерн Pernod Ricard, которому принадлежит бренд коньяка «Арарат», виски Jameson и Chivas Regal, закроет представительство в России, пишет «Коммерсантъ».

Российский офис концерна — компанию «П.Р.Русь» — с 8 августа возглавил Игнатий Аракелян, который до этого руководил Ереванским коньячным заводом (входит в группу Pernod Ricard) и занимал пост министра сельского хозяйства Армении, следует из данных ЕГРЮЛ.

Как рассказал «Коммерсанту» сам Аракелян, сейчас в компании проходят процедуры по остановке операционной деятельности, других планов у них нет. «П.Р.Русь» уже покинула почти вся команда, а оставшиеся сотрудники могут уйти до конца августа, сообщил источник газеты.

Аракелян сменил на должности гендиректора Лорана Пийе, который возглавлял Pernod Ricard в России с 2019 года. Прежний руководитель российского офиса перешел на новую должность в другом регионе, заявили газете в компании.

Pernod Ricard принадлежат десятки брендов, в том числе коньяк «Арарат», виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, текила Olmeca, ром Havana Club и водка Absolut.

В марте 2022 года концерн приостановил экспорт алкоголя в Россию, однако уже в апреле этого года шведское издание Kristianstadsbladet сообщило, что Pernod Ricard решил возобновить поставки водки Absolut. Спустя неделю компания отказалась от этой идеи из-за критики в адрес ее сотрудников. В мае власти Армении сообщили о прекращении поставок коньяка «Арарат» в Россию.

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