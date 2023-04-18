Производитель водки Absolut объявил о прекращении экспорта в Россию

Решение было принято менее чем через неделю, как шведский производитель водки Absolut решил возобновить поставки в Россию

Фото: absolut.com

Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт алкоголя в Россию на фоне критики, которая обрушилась на него после сообщения о возобновлении поставок, говорится в заявлении гендиректора компании Стефани Дюрру.

«Признавая обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике в любых ее проявлениях. Поэтому The Absolut Company приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию», — сказано в заявлении.

Дюрру отметила, что компания не сможет предотвратить попадание своей продукции на российский рынок из-за серого рынка сбыта, который «существенно вырос за последние месяцы и над которым компания не имеет никакого контроля».

О решении прекратить экспорт в Россию The Absolut Company объявила менее чем через неделю после того, как сообщила о возобновлении поставок в страну. Вице-президент группы Pernod Ricard (владеет The Absolut Company) Паула Эрикссон уточнила, что речь идет о поставках продукции в объеме, «способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость».

Pernod Ricard — один из крупнейших мировых производителей крепкого алкоголя. Среди его товаров — виски Chivas Regal, Jameson и Ballantineʼs, текила Olmeca и другие напитки. В марте 2022 года компания приостановила поставки в Россию.