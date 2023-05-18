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Ереванский коньячный завод прекратит поставки в Россию

Минэкономики Армении: Ереванский коньячный завод прекратит экспорт продукции в Россию
Ереванский коньячный завод, выпускающий коньяк «Арарат», перестанет поставлять алкоголь в Россию, сообщили в Минэкономики Армении. Владелец завода — французская Pernod Ricard — ранее приостановила экспорт алкоголя в Россию
Вид на здание Ереванского коньячного завода &laquo;Арарат&raquo;
Вид на здание Ереванского коньячного завода «Арарат» (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Ереванский коньячный завод (ЕКЗ), которым владеет французская компания Pernod Ricard, прекратил экспорт своей продукции в Россию, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«У меня нет официальных данных, но, кажется, это официально: ЕКЗ прекратит экспорт в Россию. Это может повлиять на закупки урожая винограда, и мы должны следить за обстановкой и реагировать по мере необходимости», — сказал Керобян на заседании комиссии парламента Армении по экономическим вопросам.

Вместе с тем, напомнил он, в республике все больше начинают сажать винные сорта, и виноградарство, ориентированное на коньяк, уже не доминирует в Армении столь тотально, как 10–15 лет назад. Это позволяет диверсифицировать производство, добавил министр.

Ереванский коньячный завод (ЕКЗ) — ведущее предприятие Армении по производству алкогольных напитков и лидер по объему производства и экспорту армянских коньяков.

В 1998 году ЕКЗ за $30 млн выкупила французская Pernod Ricard. Завод, в частности, выпускает коньяк «Арарат».

Pernod Ricard принадлежат десятки брендов, в том числе коньяк «Арарат», виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, текила Olmeca, ром Havana Club и водка Absolut. Французская компания считается вторым по величине мировым производителем алкогольной продукции после британской Diageo.

В марте 2022 года концерн приостановил экспорт алкоголя в Россию, однако уже в апреле этого года шведское издание Kristianstadsbladet сообщило, что Pernod Ricard решил возобновить поставки водки Absolut. Спустя неделю компания отказалась от этой идеи из-за критики в адрес ее сотрудников.

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По данным «Анализа рынка коньяка в Армении», в 2018–2022 годах его экспорт в Россию вырос на 85,2%: с 29,3 до 54,2 млн л. Основной объем экспорта коньяка из Армении приходился на страны Таможенного союза — 95% поставок в среднем за пятилетие, при этом на долю России приходилось 79% совокупного экспорта.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
армянский коньяк Армения санкции Франция АрАрАт
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