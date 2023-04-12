Производитель водки Absolut заявил о возобновлении поставок в Россию

Шведский производитель водки Absolut и владеющий ей французский концерн Pernod Ricard возобновят поставки алкоголя в Россию. Об этом сообщает Kristianstadsbladet со ссылкой на письмо представителя компании Паулы Эрикссон.

«С начала военных действий Pernod Ricard проявлял уважение к сотрудникам как в Украине, так и в России. В рамках санкций группа поставляет продукцию в объеме, который может защитить местных сотрудников и обеспечить финансовую устойчивость местной организации», — говорится в письме.

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