branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17 авг, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17 авг, 17:46
Мишустин поручил учредить Донецкое высшее общевойсковое командное училище Политика, 02:22
«Ведомости» узнали о новом названии OBI в России Бизнес, 01:55
Кирби заявил о предложении Байдена о встрече с Ким Чен Ыном Политика, 01:45
В Минобороны сообщили об опасном сближении F-35 США с Су-35 в Сирии Политика, 01:21
Reuters узнал об одобрении США передачи F-16 Киеву от Дании и Нидерландов Политика, 00:59
В Петербурге на площади 50 кв. м загорелась двухпалубная яхта Общество, 00:48
Минтранс создаст рабочую группу по ВСМ между Москвой и Петербургом Экономика, 00:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны сообщило о попытке теракта с применением дрона под Белгородом Политика, 00:19
Титов призвал бизнес брать на работу «дисциплинированных осужденных» Бизнес, 00:00
Рост ставки ЦБ сократил число будущих плательщиков «налога на вклады» Финансы, 00:00
Минобороны заявило об атаке морским беспилотником ВСУ в Черном море Политика, 17 авг, 23:55
Глава Дагестана назвал две причины взрыва на заправке в Махачкале Общество, 17 авг, 23:52
Прокуратура проведет проверку из-за отравления детей в санатории Сочи Общество, 17 авг, 23:46
Минобрнауки утвердило порядок перевода участников спецоперации на бюджет Политика, 17 авг, 23:35
Бизнес ,  
0 

«Ведомости» узнали о новом названии OBI в России

«Ведомости»: структуры OBI в России зарагестрировали бренд Domus

Структура сети товаров для дома OBI — ООО «ОБИ франчайзинговый центр» — подала заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Информация об этом появилась в базе данных Роспатента, обратила внимание газета «Ведомости».

Согласно договору с немецкой OBI GmbH, новые владельцы сети должны переименовать гипермаркеты в России.

Ранее юрлицо ритейлера подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse и QBI. 

Сеть гипермаркетов OBI решила приостановить работу в России в марте 2022 года. OBI GmbH передала российский бизнес в управление основателю консалтинговой компании «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Позже «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что OBI закрыла сделку по продаже шести юрлиц своей российской сети — контрольный пакет акций получил бизнесмен Йозеф Лиокумович, еще 40% перешло к группе инвестиционно-строительных компаний MAX.

В январе этого года «Ведомости» вновь сообщили о смене владельцев OBI в России — ими стали пять юридических лиц, которыми на 90% владеет компания «Модуль-2», а еще 10% — бизнесмен Валид Корчагин. Компанией «Модуль-2» владеет Марина Мидова, которая является президентом Ассоциации оптовых и розничных рынков (АОРР). АОРР, в свою очередь, была создана компаниями АО «ТД «Усачевский», ООО «ТК «Южный», «Киселевский рынок» и т.д. Они, как пишут «Ведомости», связаны с холдингом «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (он же возглавлял регион в 2005–2013 годах).

Теги
OBI гипермаркет «Ведомости» Роспатент товарный знак
Материалы по теме
Новый гипермаркет OBI появится на месте сгоревшего рынка в Подмосковье
Бизнес
Stern узнал, что пропавшего в Альпах главу владельца OBI видели в Москве
Бизнес
Владельцем OBI стала связанная с российским Starbucks компания
Бизнес