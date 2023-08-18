«Ведомости» узнали о новом названии OBI в России

Структура сети товаров для дома OBI — ООО «ОБИ франчайзинговый центр» — подала заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Информация об этом появилась в базе данных Роспатента, обратила внимание газета «Ведомости».

Согласно договору с немецкой OBI GmbH, новые владельцы сети должны переименовать гипермаркеты в России.

Ранее юрлицо ритейлера подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse и QBI.

Сеть гипермаркетов OBI решила приостановить работу в России в марте 2022 года. OBI GmbH передала российский бизнес в управление основателю консалтинговой компании «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Позже «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что OBI закрыла сделку по продаже шести юрлиц своей российской сети — контрольный пакет акций получил бизнесмен Йозеф Лиокумович, еще 40% перешло к группе инвестиционно-строительных компаний MAX.

В январе этого года «Ведомости» вновь сообщили о смене владельцев OBI в России — ими стали пять юридических лиц, которыми на 90% владеет компания «Модуль-2», а еще 10% — бизнесмен Валид Корчагин. Компанией «Модуль-2» владеет Марина Мидова, которая является президентом Ассоциации оптовых и розничных рынков (АОРР). АОРР, в свою очередь, была создана компаниями АО «ТД «Усачевский», ООО «ТК «Южный», «Киселевский рынок» и т.д. Они, как пишут «Ведомости», связаны с холдингом «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (он же возглавлял регион в 2005–2013 годах).