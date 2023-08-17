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РКН увидел рост утечек персональных данных после блокировки соцсетей

Липов из Роcкомнадзора: утечки персональных данных возросли после блокировки соцсетей
Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press
Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

Число случаев похищения персональных данных российских пользователей выросло после блокировки Роскомнадзором американских социальных сетей, сообщил руководитель ведомства Андрей Липов на форуме «Армия-2023», передает корреспондент РБК.

Липов объяснил, что персональные данные могут использоваться для манипуляций, вербовки и, как следствие, — совершения преступлений офлайн.

Глава ведомства отметил, что атаки на персональные данные увеличились после блокировки американских соцсетей. «Это объяснимо, потому что, как только мы их [соцсети] заблокировали, мы лишили американцев возможности поведенческого анализа наших граждан. Они пошли атаковать наши базы данных и информационные системы, добывая, по сути, пищу для своих аналитических систем», — сказал Липов.

Глава Роскомнадзора отметил, что всплеск атак на персональные данные был в прошлом году. Сейчас его уровень снижается, но «угроза сохраняется».

Липов объяснил блокировку американских соцсетей «заявлением их владельцев, разрешивших пользователям желать смерти русским», и отметил, что большинство граждан поддержали решение ведомства.

Американскую компанию Meta Platforms Inc. признали экстремистской и запретили на территории России в марте 2022 года. Роскомнадзор заблокировал соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp.

Роскомнадзор и Генеральная прокуратура попросили признать организацию экстремистской после публикации внутреннего письма компании. В нем сообщили о временном снятии запрета для жителей ряда стран на размещение информации, которая содержит призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих.

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Представитель Meta объяснил, что компания разрешила призывы к насилию против военных, но намеревались ограничивать подобные выпады в адрес обычных российских граждан.

За 2022 год Роскомнадзор выявил 150 крупных утечек персональных данных.

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Роскомнадзор персональные данные утечка
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