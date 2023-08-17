РКН увидел рост утечек персональных данных после блокировки соцсетей
Число случаев похищения персональных данных российских пользователей выросло после блокировки Роскомнадзором американских социальных сетей, сообщил руководитель ведомства Андрей Липов на форуме «Армия-2023», передает корреспондент РБК.
Липов объяснил, что персональные данные могут использоваться для манипуляций, вербовки и, как следствие, — совершения преступлений офлайн.
Глава ведомства отметил, что атаки на персональные данные увеличились после блокировки американских соцсетей. «Это объяснимо, потому что, как только мы их [соцсети] заблокировали, мы лишили американцев возможности поведенческого анализа наших граждан. Они пошли атаковать наши базы данных и информационные системы, добывая, по сути, пищу для своих аналитических систем», — сказал Липов.
Глава Роскомнадзора отметил, что всплеск атак на персональные данные был в прошлом году. Сейчас его уровень снижается, но «угроза сохраняется».
Липов объяснил блокировку американских соцсетей «заявлением их владельцев, разрешивших пользователям желать смерти русским», и отметил, что большинство граждан поддержали решение ведомства.
Американскую компанию Meta Platforms Inc. признали экстремистской и запретили на территории России в марте 2022 года. Роскомнадзор заблокировал соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp.
Роскомнадзор и Генеральная прокуратура попросили признать организацию экстремистской после публикации внутреннего письма компании. В нем сообщили о временном снятии запрета для жителей ряда стран на размещение информации, которая содержит призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих.
Представитель Meta объяснил, что компания разрешила призывы к насилию против военных, но намеревались ограничивать подобные выпады в адрес обычных российских граждан.
За 2022 год Роскомнадзор выявил 150 крупных утечек персональных данных.