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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор выявил 150 крупных утечек данных в 2022 году

Фото: Valeri Luzina / Shutterstock
Фото: Valeri Luzina / Shutterstock

150 крупных утечек персональных данных было обнаружено в 2022 году, сообщается в телеграм-канале Роскомнадзора.

«К экспертам Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде — создан по инициативе Роскомнадзора — в прошлом году обратились почти 1,7 тыс. заявителей. Большая часть обращений (52%) касалась обработки личной информации без ведома и согласия человека», — говорится в сообщении.

Одним из наиболее громких случаев нарушения конфиденциальности персональных данных в 2022 году была утечка информации о клиентах «Вкусвилла». По информации телеграм-канала «Утечки информации», в Сеть попали номера телефонов (242 тыс. уникальных номеров), адреса электронной почты (231 тыс. уникальных адресов), дата и время заказов, оплаты, доставки (c 5 декабря по 7 декабря), а также последние четыре цифры банковских карт.

Об утечках данных в 2022 году сообщали онлайн-кинотеатр Start, CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет», DNS, «Билайн» и другие организации.

В связи с растущим количеством утечек Минцифры выдвигало законопроект, предлагающий штраф до 500 тыс. руб. для компаний, допустивших утечку данных пользователей, в зависимости от числа записей, попавших в Сеть. Проект все еще обсуждается, а Ассоциация больших данных (АБД) критиковала его за то, что он не предусматривает случаев фальсификации обвинений, когда клиенты могут сами скомпилировать свои данные и сфабриковать утечку.

По информации Роскомнадзора, в прошлом году было проведено 78 внеплановых проверок, выслано значительное число досудебных претензий операторам персональных данных и направлено в суд 66 протоколов об административных правонарушениях, причем 95%, подготовленных юристами центра, были удовлетворены.

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В 2023 году ведомство начало уже более 25 проверок по признакам утечек персональных данных, происшедших в четвертом квартале 2022 года.

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