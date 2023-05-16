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Суд в Москве обязал Meta выплатить ₽4,5 млн пострадавшим блогерам

Суд обязал Meta выплатить 4,5 млн руб. российским блогерам, пострадавшим от ее ухода
Фото: krakenimages / Shutterstock
Фото: krakenimages / Shutterstock

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск российских блогеров на 4,5 млн руб. к компании Meta Platforms (организация признана экстремистской и запрещена в России), поданный в связи с уходом компании из России. Об этом «РИА Новости» сообщили в суде.

«Суд частично удовлетворил исковые требования и постановил взыскать 4,5 млн руб.», — сказали в пресс-службе.

Иск к Meta изначально был подан в октябре 2022 года. Мещанский суд отказал в принятии заявления, ссылаясь на то, что иск относится к экономическим спорам, что рассматривается в арбитражном суде. Истцы обжаловали это решение в Мосгорсуде, и в декабре Мещанский суд согласился рассмотреть его.

Всего иск подавали 15 человек. Они уверены, что Meta нарушила закон «О защите прав потребителей», и требовали выплатить им 18 млн руб., из которых 15 млн — компенсация морального вреда, выразившегося в «нравственных страданиях, стрессе в связи с падением охватов с социальных сетях».

21 марта прошлого года Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, связанный с политикой Meta по отношению к призывам к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Компания была признана экстремистской, Роскомнадзор исключил Meta из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории России, а Instagram и Facebook — из реестра социальных сетей.

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