Андрея Макаревича оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Андрей Макаревич (признан иноагентом) (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Штраф в размере 35 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Дело на музыканта завели в июле по статье о нарушении требований к иностранным агентам (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). По ней нарушителям-физлицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

«Он маркирует все свои публикации. Может быть, пропустил какую-то одну», — заявил представитель Макаревича.

«Я ничего не знаю еще. Я далеко от России нахожусь. Может, и оштрафовали. Я не в курсе», — ответил РБК музыкант.

Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Комментируя решение ведомства, музыкант заявил, что он «на службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от нее не получал».

Поводом для включения в реестр стали высказывания Макаревича в иностранных СМИ, в том числе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в России иноагентом, также внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности).