На Макаревича составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Макаревич попал в реестр иноагентов осенью. Законодательство предусматривает уголовное наказание, если после привлечения к административной ответственности дважды за год нарушить закон об иноагентах

Андрей Макаревич (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В Симоновском суде Москвы зарегистрировали материалы административного дела в отношении музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом) об отсутствии маркировки иностранного агента в публикациях. Карточка дела размещена на сайте суда.

Дело заведено по ч. 4 ст. 19.34 КоАП. По ней нарушителям-физлицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб.

За злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента, в том числе за отсутствие маркировки и отчетности, предусмотрено уголовное наказание в соответствии со ст. 330.1 УК. Таким образом, если после привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах два раза в течение одного года снова совершить нарушение, можно лишиться свободы на срок до двух лет.

Макаревич попал в реестр иноагентов в прошлом сентябре. «На службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от них не получал», — так музыкант прокомментировал РБК решение Минюста.

У него не нашли зарубежное финансирование, Макаревич попал в реестр иноагентов из-за высказываний в иностранных СМИ, в том числе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в России иноагентом, также внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности), рассказал РБК адвокат музыканта Александр Передрук. «Можно предположить из возражений Минюста, что причина — распространение информации, в том числе его мнения о СВО», — добавил юрист.

В прошлом месяце протокол за отсутствие иноагентской маркировки составили на певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана иноагентом). Ее оштрафовали на 30 тыс. руб. Это уже второй штраф Монеточке за отсутствие маркировки. В мае ее оштрафовали на аналогичную сумму.