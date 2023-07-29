Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
В Германии мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек Общество, 04:29
Байден подписал указ о выделении Тайваню военной помощи на $345 млн Политика, 04:09
Совбез ООН потребовал освободить президента Нигера Политика, 03:37
На Макаревича составили протокол за отсутствие маркировки иноагента Политика, 03:34
Движение по Крымскому мосту перекрыли во второй раз за ночь Общество, 03:11
Юристы рассказали о рисках из-за оставленных себе найденных вещей Общество, 03:01
Венгрия предрекла ухудшение условий для переговоров по Украине Политика, 02:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Альпах нашли тело альпиниста, пропавшего 37 лет назад Общество, 02:48
В центре Таганрога ввели режим ЧС после падения ракеты Политика, 02:18
США допустили приостановку сотрудничества с Нигером после переворота Политика, 02:15
Как в Москве потеряли и нашли ₽1 млн, за который задержали мужчину. Видео Общество, 02:00
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Военные Украины сообщили об использовании ракет из КНДР Политика, 01:33
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Общество, 00:57
Политика ,  
0 

На Макаревича составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

На Макаревича завели административный протокол за отсутствие маркировки иноагента
Макаревич попал в реестр иноагентов осенью. Законодательство предусматривает уголовное наказание, если после привлечения к административной ответственности дважды за год нарушить закон об иноагентах
Андрей Макаревич
Андрей Макаревич (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В Симоновском суде Москвы зарегистрировали материалы административного дела в отношении музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом) об отсутствии маркировки иностранного агента в публикациях. Карточка дела размещена на сайте суда.

Дело заведено по ч. 4 ст. 19.34 КоАП. По ней нарушителям-физлицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб.

За злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента, в том числе за отсутствие маркировки и отчетности, предусмотрено уголовное наказание в соответствии со ст. 330.1 УК. Таким образом, если после привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах два раза в течение одного года снова совершить нарушение, можно лишиться свободы на срок до двух лет.

Макаревич попал в реестр иноагентов в прошлом сентябре. «На службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от них не получал», — так музыкант прокомментировал РБК решение Минюста.

У него не нашли зарубежное финансирование, Макаревич попал в реестр иноагентов из-за высказываний в иностранных СМИ, в том числе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в России иноагентом, также внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности), рассказал РБК адвокат музыканта Александр Передрук. «Можно предположить из возражений Минюста, что причина — распространение информации, в том числе его мнения о СВО», — добавил юрист.

В прошлом месяце протокол за отсутствие иноагентской маркировки составили на певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана иноагентом). Ее оштрафовали на 30 тыс. руб. Это уже второй штраф Монеточке за отсутствие маркировки. В мае ее оштрафовали на аналогичную сумму.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Андрей Макаревич иноагенты
Материалы по теме
Лидер «Алисы» Кинчев поддержал Шевчука, Гребенщикова и Макаревича
Политика
Макаревич, Шац и Соловей подали иск к Минюсту из-за признания иноагентами
Политика
В Грузии отвергли связь отмены концертов Макаревича и Галкина с политикой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter